Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: un ritorno e una sorpresa (Di mercoledì 3 marzo 2021) La 25esima giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri sera con l’anticipo tra Juventus e Spezia (terminato 3-0 per i bianconeri). Quest’oggi il turno infrasettimanale si aprirà con l’attesissimo match Sassuolo-Napoli, in programma alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, le Probabili formazioni sembrano lasciar presagire un vero e proprio effetto sorpresa, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea (per il ritorno in campo di tre azzurri). Vediamo insieme le scelte dei tecnici. Qui Sassuolo – I neroverdi guidati da Roberto De Zerbi devono ancora fare a meno degli indisponibili Boga, Chiriches (ex azzurro) e Bourabia. Per il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) La 25esima giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri sera con l’anticipo tra Juventus e Spezia (terminato 3-0 per i bianconeri). Quest’oggi il turno infrasettimanale si aprirà con l’attesissimo match, in programma alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, lesembrano lasciar presagire un vero e proprio effetto, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea (per ilin campo di tre azzurri). Vediamo insieme le scelte dei tecnici. Qui– I neroverdi guidati da Roberto De Zerbi devono ancora fare a meno degli indisponibili Boga, Chiriches (ex azzurro) e Bourabia. Per il ...

Calciodiretta24 : Le probabili formazioni della 27° giornata di Serie B 2020/2021 - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: GdS - Cittadella-Pescara, Machin dal 1': le probabili formazioni - TuttoHellasVer1 : Gazzetta dello Sport: Benevento-Verona, le probabili formazioni - infoitsport : Atalanta-Crotone, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Milan-Udinese, probabili formazioni: Pioli cambia per scelta e necessità -