LaSoraCamilla_ : @NovareseVolante @FIGC Guarda, senza parole. Secondo loro il Torino come doveva andarci? Davvero con la Primavera?… - sportli26181512 : Primavera, Torino-Empoli rinviata a data da destinarsi: La partita era inizialmente in programma sabato 6 marzo… - gianluca_sarto : #Torino, oggi tamponi rapidi su tutta la squadra. Sempre otto positivi. Rinviata la partita della primavera nel wee… - TuttoMercatoWeb : Torino, oggi altro giro di tamponi su richiesta dell'ASL. Rinviata la sfida all'Empoli Primavera - adricerque : @CucchiRiccardo @EagleMassimo Scusate, forse non sono stato chiaro. I giornali difendono il Torino, di certo non Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Torino

- E' stato rinviato a data da destinarsi l'incontro traed Empoli , in programma sabato 6 marzo e valevole per la tredicesima giornata del campionato. La decisione arriva a seguito della richiesta di rinvio del club granata che, dopo le ...Ilcontinua ad avere 8 giocatori positivi al Covid: in vista della partita contro il Crotone ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita dellacontro l'Empoli in programma sabato. ...Firmato il nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile. In Italia somministrati oltre 4 milioni e mezzo di vaccini. In Germania 9 mila nuovi casi ...TORINO - E' stato rinviato a data da destinarsi l'incontro tra Torino ed Empoli, in programma sabato 6 marzo e valevole per la tredicesima giornata del campionato Primavera. La decisione arriva a segu ...