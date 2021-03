Prima serata di Sanremo 2021, l’emozione di Amadeus: “Il cuore batte più forte” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021: la Prima serata del Festival ha visto protagonisti Matilda De Angelis, Loredana Bertè, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Alessia Bonari (e Fiorello “chiama l’applauso” delle poltrone vuote dell’Ariston). Tra i big in testa Annalisa. Ieri sera è partita la 71ma edizione del Festival di Sanremo, condotto per il secondo anno di fila da Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 marzo 2021): ladel Festival ha visto protagonisti Matilda De Angelis, Loredana Bertè, Zlatan Ibrahimovic, Achille Lauro e Alessia Bonari (e Fiorello “chiama l’applauso” delle poltrone vuote dell’Ariston). Tra i big in testa Annalisa. Ieri sera è partita la 71ma edizione del Festival di, condotto per il secondo anno di fila da

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della prima serata di #Sanremo2021 ?? @SanremoRai @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay - SanremoRai : Prima serata di Finale di #Sanremo2021 #Sanremo2021 - trash_italiano : ?????? Ordine esibizione big #Sanremo2021 PRIMA SERATA Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez… - lindaepinta_ : Orietta prima della serata se no rischiava di addormentarsi o di essere arrestata per violazione al coprifuoco dato… - GianlucaRaiti : RT @vivalacamomilla: Voti prima serata per me: Madame: 8 Fedez e michelin: 7.5 Colapesce: 5 Maneskin: 10 Aiello: 6.5 Annalisa: 9 Coma cose… -