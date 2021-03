Prima regata America's Cup : Mercoledi 10 Marzo 2021 condizioni Meteo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Salvo nuovi casi di Covid-19 ad Auckland, mercoledì 10 alle ore 16.10 (ora locale, le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà la Prima regata tra Luna Rossa e Te Rehutai. A poco più di sei giorni dall'atteso inizio dell'America's Cup 2021 volevamo dare un'occhiata alle previsioni Meteo ( anche se manca tanto tempo e di conseguenza le possibilità di errore sono ampie ) così importati per i due team e per tutti gli appassionati di vela e match race. Pomeriggio ore 16.10 : Nuvoloso con 8-10 nodi di vento proveniente da Est Nord-Est con raffiche fino a 13 nodi, mare calmo con onde in altezza 0,3-0,4 m con marea entrante nel golfo di Hauraki. y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di mercoledì 3 marzo 2021) Salvo nuovi casi di Covid-19 ad Auckland, mercoledì 10 alle ore 16.10 (ora locale, le 04.10 del mattino in Italia) si disputerà latra Luna Rossa e Te Rehutai. A poco più di sei giorni dall'atteso inizio dell''s Cupvolevamo dare un'occhiata alle previsioni( anche se manca tanto tempo e di conseguenza le possibilità di errore sono ampie ) così importati per i due team e per tutti gli appassionati di vela e match race. Pomeriggio ore 16.10 : Nuvoloso con 8-10 nodi di vento proveniente da Est Nord-Est con raffiche fino a 13 nodi, mare calmo con onde in altezza 0,3-0,4 m con marea entrante nel golfo di Hauraki. y key 6901ea96cb13f03d.html

