Post Juventus-Spezia: le dichiarazioni di Pirlo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nell' immediato Post Juventus-Spezia, match concluso con la vittoria dei bianconeri per 3-0 con le reti di Morata, Chiesa e Ronaldo, ha parlato ai microfoni Andrea Pirlo. Post Juventus-Spezia: cosa ha detto Pirlo? La Juventus torna a vincere dopo il mezzo passo falso di Verona e Pirlo può sorridere: "La stanchezza si fa sentire, sempre con gli stessi uomini. Con i cambi, con i giocatori più freschi, siamo riusciti a dare più spinta, volevamo sfruttare gli spazi che loro lasciavano venendo avanti. Speriamo che nei prossimi giorni possa rientrare qualcuno, oggi si è fermato anche De Light, gli si è indurito il polpaccio. Su Morata: "Giocatore fondamentale per noi, preso per le sue caratteristiche: sa giocare con ...

