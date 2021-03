Pisa-Chievo | Tribunale Figc respinge deferimento Marconi per presunti insulti razzisti a Obi

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Quello di Michelenon fu razzismo, almeno secondo ilFederale Nazionale – Sezione Disciplinare dellapresieduto da Giuseppe Rotondo, che in giornata ha respinto ilda parte della Procuranei confronti del calciatore delche sarebbe stato protagonista di alcuniall’indirizzo del centrocampista del, Joel Obi, nel match del 22 dicembre valido per la quattordicesima giornata di Serie B. Il procuratore federale aveva chiesto dieci giornate di squalifica. SportFace.

Pisa, 3 marzo 2021 – Ottima notizia e un grande respiro di sollievo per l'ambiente nerazzurro e per Michele Marconi, ingiustamente accusato di aver apostrofato con un presunto epiteto razzista il calciatore del Chievo Joel Obi. PISA. Assolto Michele Marconi. Nessuna frase a contenuto razzista. Il Tribunale Nazionale Federale ha respinto il ricorso del procuratore federale dell'8 febbraio scorso. Il procedimento era stato aperto.