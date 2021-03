Pirotecnico 3 - 3 tra Sassuolo e Napoli nell'anticipo della 25° giornata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la vittoria della Juventus di ieri sera, al Mapei Stadium va in scena la seconda gara in programma per la 25°esima giornata di Serie A tra il Sassuolo di De Zerbi ed il Napoli di Gattuso. Le due ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo la vittoriaJuventus di ieri sera, al Mapei Stadium va in scena la seconda gara in programma per la 25°esimadi Serie A tra ildi De Zerbi ed ildi Gattuso. Le due ...

Ariomax1 : RT @00doppiozero: «La distinzione tra prosa creativa e critica – sottolinea ancora Brunetti – non ha alcun senso per Ripellino, perché entr… - 00doppiozero : «La distinzione tra prosa creativa e critica – sottolinea ancora Brunetti – non ha alcun senso per Ripellino, perch… - TuttoFanta : ?? Primo anticipo pirotecnico con una sopresa tra i marcatori. ????? La nostra analisi #gyasi #fantacalcio -