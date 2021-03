Pioli: 'Tanta volontà e poca qualità. Ci sono mancati Ibra e Mandzukic' (Di giovedì 4 marzo 2021) Si ferma ancora il Milan, che non va oltre l'1 - 1 con l'Udinese. Un pareggio agguantato in extremis, con Kessie che al 97' dal dischetto rimedia al gol di Becao. I rossoneri si portano così ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 4 marzo 2021) Si ferma ancora il Milan, che non va oltre l'1 - 1 con l'Udinese. Un pareggio agguantato in extremis, con Kessie che al 97' dal dischetto rimedia al gol di Becao. I rossoneri si portano così ...

sportli26181512 : Pioli: 'Tanta volontà e poca qualità. Ci sono mancati Ibra e Mandzukic': Pioli: 'Tanta volontà e poca qualità. Ci s… - MilanPress_it : #Pioli: 'Per me potere avere tanta scelta in difesa è una fortuna. Domani proviamo l'11 titolare e vedremo chi sta… - corrado611 : @g_lascala Forse perchè ci si aspettava qualcosa di diverso. Non è un Pirlo ma un Albertini (più veloce). Fa tanta… - LNmyskin : Mister Pioli conferma che vuole un gioco ad alta intensità con pressing a tutto campo. Funziona perché c’erano due… - Giacomobacci2 : RT @Robvenneri: Decisione importante quella di #Pioli che denota tanta personalità da parte del mister. Non significa bocciatura per #Romag… -