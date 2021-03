(Di mercoledì 3 marzo 2021) Neldella nuova versione dilive-action prodotto per Disney+, ci saranno anchetornerà prossimamente sugli schermi con unlive-action prodotto per Disney+ e nelci saranno anche. Il progetto sarà diretto da Robert Zemeckis, autore inoltre della sceneggiatura in collaborazione con Chris Weitz.darà voce, nella nuova versione di, al Grillo Parlante, mentre...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pinocchio: Joseph Gordon-Levitt e Cynthia Erivo nel cast del film - Nerdmovieprod : Pinocchio: Joseph Gordon-Levitt sarà il Grillo #CynthiaEviro #FataTurchina #GrilloParlante #Joseph-GordonLevitt -

Pinocchio tornerà prossimamente sugli schermi con un film live-action prodotto per Disney+ e nel cast ci saranno anche Cynthia Erivo e Joseph Gordon Levitt. Il progetto sarà diretto da Robert ...