“Pianificava attacchi a edifici governativi”. Un video inguaia la leader dell’opposizione bielorussa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Nuovi guai in patria per l’ex-candidata presidente e attuale leader dell’opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya, che attualmente vive in Lituania. Il Comitato Investigativo della Bielorussia ha presentato all’ufficio del procuratore generale la documentazione per richiederne ufficialmente l’estradizione. “Tikhanovskaya è attualmente sulla lista dei ricercati”, ha annunciato ieri mattina il comitato. Sono stati messi in stato di accusa anche quattro collaboratori della Tikhanovskaya nel quadro delle indagini volte a identificare le persone coinvolte nell’organizzazione dei disordini post-elettorali. Il video che inguaia la leader dell’opposizione bielorussa A rafforzare le accuse vi è la registrazione video di una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Nuovi guai in patria per l’ex-candidata presidente e attualeSvetlana Tikhanovskaya, che attualmente vive in Lituania. Il Comitato Investigativo della Bielorussia ha presentato all’ufficio del procuratore generale la documentazione per richiederne ufficialmente l’estradizione. “Tikhanovskaya è attualmente sulla lista dei ricercati”, ha annunciato ieri mattina il comitato. Sono stati messi in stato di accusa anche quattro collaboratori della Tikhanovskaya nel quadro delle indagini volte a identificare le persone coinvolte nell’organizzazione dei disordini post-elettorali. IlchelaA rafforzare le accuse vi è la registrazionedi una ...

NelaBombelli : RT @IlPrimatoN: Spunta un video che inguaia la leader dell'opposizione bielorussa. Il suo staff si difende: 'Svetlana Tikhanovskaya non ha… - MiglioSavio : RT @IlPrimatoN: Spunta un video che inguaia la leader dell'opposizione bielorussa. Il suo staff si difende: 'Svetlana Tikhanovskaya non ha… - ItaIiaSovrana : RT @IlPrimatoN: Spunta un video che inguaia la leader dell'opposizione bielorussa. Il suo staff si difende: 'Svetlana Tikhanovskaya non ha… - IlPrimatoN : Spunta un video che inguaia la leader dell'opposizione bielorussa. Il suo staff si difende: 'Svetlana Tikhanovskaya… -

Ultime Notizie dalla rete : Pianificava attacchi Vincere non basterà. La vera sfida per Biden sarà risanare un'America da guerra civile. La marcia 'Unite the Right', Charlottesville, Virginia, 2017 Simpatizzanti di questi gruppi armati figuravano anche tra gli arrestati, a ottobre, del gruppo che pianificava attacchi in Michigan e in ...

Vincere non basterà. La vera sfida per Biden sarà risanare un'America da guerra civile. La marcia 'Unite the Right', Charlottesville, Virginia, 2017 Simpatizzanti di questi gruppi armati figuravano anche tra gli arrestati, a ottobre, del gruppo che pianificava attacchi in Michigan e in ...

“Pianificava attacchi a edifici governativi”. Un video inguaia la leader dell’opposizione bielorussa Il Primato Nazionale La marcia 'Unite the Right', Charlottesville, Virginia, 2017 Simpatizzanti di questi gruppi armati figuravano anche tra gli arrestati, a ottobre, del gruppo chein Michigan e in ...La marcia 'Unite the Right', Charlottesville, Virginia, 2017 Simpatizzanti di questi gruppi armati figuravano anche tra gli arrestati, a ottobre, del gruppo chein Michigan e in ...