Perseguitato politico? No, ladro di miliardi. Le sentenze inglesi che riscrivono la storia del sequestro Shalabayeva (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per il tribunale di Perugia l’espulsione della ricca kazaka, che nel 2013 scatenò una bufera politica, fu un “rapimento di Stato” perché "il marito aveva ottenuto asilo a Londra". Gli atti scoperti dall’Espresso mostrano che in realtà era "un latitante": un banchiere giudicato colpevole di furti enormi Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per il tribunale di Perugia l’espulsione della ricca kazaka, che nel 2013 scatenò una bufera politica, fu un “rapimento di Stato” perché "il marito aveva ottenuto asilo a Londra". Gli atti scoperti dall’Espresso mostrano che in realtà era "un latitante": un banchiere giudicato colpevole di furti enormi

