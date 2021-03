Perché l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto il blocco di Medium dall’Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con una decisione unilaterale e immediatamente eseguibile, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ha disposto il blocco totale di Medium, social network da cento milioni di utenti attivi al mese, al quale non sarà più possibile accedere dal suolo italiano. La piattaforma, che si propone come “social network lento” e permette a chiunque di pubblicare e condividere post senza limiti di dimensione (e spesso di carattere culturale o attivistico), è finita nella lista dei portali che – a detta di Adm – diffonderebbero “truffe online connesse al gioco d’azzardo”. In conseguenza di una norma contenuta nella legge finanziaria del 2006, è proprio l’Adm l’organizzazione responsabile di censurare i contenuti che promuovono il gioco d’azzardo illegale sul web, i cui indirizzi ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con una decisione unilaterale e immediatamente eseguibile,e dei(Adm) hailtotale di, social network da cento milioni di utenti attivi al mese, al quale non sarà più possibile accedere dal suolo italiano. La piattaforma, che si propone come “social network lento” e permette a chiunque di pubblicare e condividere post senza limiti di dimensione (e spesso di carattere culturale o attivistico), è finita nella lista dei portali che – a detta di Adm – diffonderebbero “truffe online connesse al gioco d’azzardo”. In conseguenza di una norma contenuta nella legge finanziaria del 2006, è proprio l’Adm l’organizzazione responsabile di censurare i contenuti che promuovono il gioco d’azzardo illegale sul web, i cui indirizzi ...

chiickpii : se sono stanca? boh, sono 5 minuti che rido perché ho scoperto che l'agenzia europea per i diritti fondamentali si chiama FRA, ditemi voi - ternaordinata : @Agenzia_Ansa Perché l'isterico dimentica gli eventi pregressi che per qualche verso si collegano al sintomo? - bushido01 : @Agenzia_Ansa Infatti lui non lo dice perchè informato ma perchè lo pagano la modica cifra 50mila€ l'anno. Bastano… - attelocins : Ah ma il makeup di Achille Lauro l’ha fatto una dell’agenzia di Sim0n3 B3ll1 ecco perché era così brutto - DanieleDann1 : @Roberto200270 @Agenzia_Ansa Non so, ma io la notifica del sisma l'ho vista pubblicata da INGV ben prima della noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Agenzia Sentenza "shock" annulla accertamento da 600.000 Euro Fortune Italia