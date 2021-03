Perché il Covid è così aggressivo in Emilia-Romagna: Bologna baricentro della terza ondata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Perché l’Emilia-Romagna sta vivendo una terza ondata molto aggressiva del Covid? Alcuni parlano di “inferno” e a vedere i numeri dei contagi degli ultimi giorni in alcune aree della regione, c’è poco da contestare. Da lunedì 8 marzo Emilia-Romagna in zona rossa se nei prossimi due giorni la tendenza non si sarà ancora invertita. Prima ancora del monitoraggio settimanale dell’Iss e la cabina di regia che decide il cambio di colore delle regioni, il presidente Stefano Bonaccini mette le mani avanti su un possibile nuovo lockdown regionale, dopo quello di un anno fa. La situazione dei contagi in Emilia-Romagna: il “ruolo” delle varianti Nel bollettino di oggi in ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)l’sta vivendo unamolto aggressiva del? Alcuni parlano di “inferno” e a vedere i numeri dei contagi degli ultimi giorni in alcune areeregione, c’è poco da contestare. Da lunedì 8 marzoin zona rossa se nei prossimi due giorni la tendenza non si sarà ancora invertita. Prima ancora del monitoraggio settimanale dell’Iss e la cabina di regia che decide il cambio di colore delle regioni, il presidente Stefano Bonaccini mette le mani avanti su un possibile nuovo lockdown regionale, dopo quello di un anno fa. La situazione dei contagi in: il “ruolo” delle varianti Nel bollettino di oggi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Covid Covid, ventata rossa in arrivo in Italia Oggi sia il presidente dell'Emilia - Romagna, Stefano Bonaccini, che quello del Piemonte, Alberto Cirio, hanno parlato di misure urgenti perché 'le cose stanno peggiorando'. Intervistato da Sky Tg24 ...

PIEMONTE " Riforma della medicina di territorio: nuova centralità per il medico di famiglia ... e nel breve periodo la tempestiva intercettazione sul territorio dei pazienti sospetti Covid, con ... conclude l'assessore, rappresenta "un risultato strategico importante soprattutto perché rilancia e ...

