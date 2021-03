Perché ammazzarci di lockdown | meglio vivere con il vaccino russo che morire atlantisti La sentenza tombale di Becchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Abbiamo delegato alla Commissione europea la stipula dei contratti per l'acquisto dei vaccini. Da un lato questa scelta può avere una sua logica, visto che più è alto il numero di richieste e più il prezzo si abbassa, ma dall'altro si è creato un problema. Il numero di dosi acquistate dalla Ue non è arrivato nella misura concordata e i Paesi dell'Unione sono ora costretti a centellinare le vaccinazioni. A seguito dell'elezione di Biden negli Usa, infatti, l'amministrazione americana ha in sostanza precettato Pfìzer e Moderna, entrambe multinazionali con sede in America, per fornire un numero sempre maggiore di dosi ai cittadini americani, limitando la fornitura in Europa nonostante i contratti in essere. Questa è la realtà. Attualmente la Covid-19 si può combattere con cure farmacologiche efficaci, ma visto che si è deciso di puntare sui vaccini, almeno prendiamoli questi vaccini. ...