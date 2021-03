Pence (scampato alla forca trumpiana) torna a parlare di elezioni irregolari

globalistIT : L'ex vicepresidente cerca di tornare nelle grazie di Trump... -

Ultime Notizie dalla rete : Pence scampato

Globalist.it

In un articolo pubblicato su Daily Signal, rivista del think tank conservatore Heritage Foundation,, che presiedeva la seduta del Congresso per la ratifica dei risultati elettorali che è stata ...In un articolo pubblicato su Daily Signal, rivista del think tank conservatore Heritage Foundation,, che presiedeva la seduta del Congresso per la ratifica dei risultati elettorali che è stata ...Secondo Pence, i fatti del 6 gennaio "hanno deprivato gli americani della possibilità che il Congresso discutesse dell'integrità delle elezioni in America".