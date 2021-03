Pelé si vaccina per il Covid, scatto social e messaggio ai fan: “Preserviamo la vita e aiutiamoci a vicenda” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una giornata da non dimenticare per Pelé. La leggenda del calcio ha scelto di mandare un messaggio molto chiaro ai tanti seguaci sui social. O'Rey si è vaccinato contro il Covid-19 e ha reso pubblico lo scatto mentre gli veniva fatta l'iniezione da una specialista.Il campione brasiliano ha scelto di mandare un segnale alle tante persone che desiderano tornare alla vita normale consigliando dunque di seguire il suo passo per il proprio bene ma anche e soprattutto per quello altrui.Pelé si vaccina: il messaggio socialcaption id="attachment 1102263" align="alignnone" width="732" Pelé (Instagram Pelé)/captionUna foto in cui appare sorridende, con tanto di pollice in alto a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una giornata da non dimenticare per. La leggenda del calcio ha scelto di mandare unmolto chiaro ai tanti seguaci sui. O'Rey si èto contro il-19 e ha reso pubblico lomentre gli veniva fatta l'iniezione da una specialista.Il campione brasiliano ha scelto di mandare un segnale alle tante persone che desiderano tornare allanormale consigliando dunque di seguire il suo passo per il proprio bene ma anche e soprattutto per quello altrui.si: ilcaption id="attachment 1102263" align="alignnone" width="732"(Instagram)/captionUna foto in cui appare sorridende, con tanto di pollice in alto a ...

Ultime Notizie dalla rete : Pelé vaccina Pelé si vaccina contro il Covid: 'Ma non è ancora finita' "Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino!" . Pelé lo ha annunciato scegliendo queste poche, semplici parole: ha ricevuto il vaccino anti Covid - 19 . L'icona brasiliana ha pubblicato la foto su Instagram in cui appare felice e sorridente, mentre ...

