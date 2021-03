Pelè si vaccina contro il Covid: «Un giorno indimenticabile» – FOTO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pelè ieri ha ricevuto il vaccino contro il Covid: ecco le parole dell’ex attaccante, leggenda del calcio mondiale – FOTO Pelè ha ricevuto ieri il vaccino contro il Covid. Ecco le parole della leggenda del calcio mondiale. «Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per preservare la vita finché molte persone non hanno preso il vaccino. Continua a lavarti le mani e, se possibile, resta a casa. Quando esci, non dimenticare la mascherina e mantieni le distanze sociali. Questo passerà se possiamo pensare agli altri e aiutarci a vicenda». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)ieri ha ricevuto il vaccinoil: ecco le parole dell’ex attaccante, leggenda del calcio mondiale –ha ricevuto ieri il vaccinoil. Ecco le parole della leggenda del calcio mondiale. «Oggi è un: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo mantenere la disciplina per preservare la vita finché molte persone non hanno preso il vaccino. Continua a lavarti le mani e, se possibile, resta a casa. Quando esci, non dimenticare la mascherina e mantieni le distanze sociali. Questo passerà se possiamo pensare agli altri e aiutarci a vicenda». Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Leggi su ...

