Pelé si vaccina contro il Covid: "giorno indimenticabile, ma non è finita" [FOTO] (Di mercoledì 3 marzo 2021) Pelé ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. L'ex calciatore brasiliano ha pubblicato una FOTO su Instagram sorridente mentre alza il pollice: "Oggi è un giorno indimenticabile: ho ricevuto il vaccino! La pandemia non è ancora finita. Dobbiamo continuare a rispettare le regole per preservare la vita finché molte persone non avranno avuto il vaccino. Continuiamo a lavarci le mani e, se possibile, restiamo a casa. Quando usciamo, non dimentichiamo la mascherina e manteniamo le distanze sociali. Tutto questo passerà se penseremo agli altri e ci aiuteremo a vicenda". Il commento del Santos dopo il vaccino a Pelé La sua ex squadra, il Santos ha deciso di rilasciare un messaggio. "Che momento speciale! Questa immagine ha svoltato la giornata di tutta la famiglia del ...

