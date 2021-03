Paura per Raoul Casadei, il re del liscio: ricoverato per Covid. Contagiati 14 membri della famiglia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Raoul Casadei, 83 anni, il re del liscio, è ricoverato da ieri pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid. “Sta abbastanza bene” dice la figlia Carolina. Sono 14 i componenti della famiglia della dinastia romagnola dei Casadei colpiti dal virus, tutti a casa tranne Raoul, che abita a Cesenatico. Lo riferisce “Il Resto del Carlino“. Casadei e il Covid: contagiata tutta la famiglia Raoul Casadei “sta benino – racconta la figlia Carolina al quotidiano – e la nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021), 83 anni, il re del, èda ieri pomeriggio all’ospedale Bufalini di Cesena per. “Sta abbastanza bene” dice la figlia Carolina. Sono 14 i componentidinastia romagnola deicolpiti dal virus, tutti a casa tranne, che abita a Cesenatico. Lo riferisce “Il Resto del Carlino“.e il: contagiata tutta la“sta benino – racconta la figlia Carolina al quotidiano – e la nostra preoccupazione maggiore è stato quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i ...

