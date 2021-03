Patto Stabilità | UE al bivio tra riforma e pressing “falchi”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ ancora incertezza la parola che domina il quadro generale con la recrudescenza del virus, in scia al dilagare delle varianti, che ha fiaccato le già scarse speranze di una ripresa dell’economia in tempi rapidi. Il “congelamento” deldipotrebbero proseguire, dunque, oltre la fine di quest’anno, anche per il 2022, tornando così a “mordere” dal 2023.a parte, ovviamente, che vorrebbero “togliere dal freezer” le regole già dal prossimo anno. Tuttavia, oggi, nella comunicazione che il Commissario UE all’Economia Gentiloni presenterà a nome dell’intero collegio sulle linee guida per la preparazione dei bilanci pubblici 2022 e sull’orientamento della politica fiscale per l’area euro, il nodo non sarà completamente sciolto. L’obiettivo, al momento, è fissare il perimetro del confronto politico che interesserà, in ...