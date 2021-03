Pattinaggio artistico | Mondiali 2021 | annunciati i partecipanti Spettacolo assicurato a Stoccolma

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono ben 194 gli atleti attualmente iscritti ai Campionatidi, rassegna che andrà in scena a(Svezia) dal 22 al 28 marzo. Un numero importante che, comprensibilmente, sta creando un lavoro impegnativo da parte dell’organizzazione per ciò che concerne il protocollo di sicurezza dettato dall’emergenza sanitaria. Tuttavia, ad eccezione dei fuoriclasse Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, i quali hanno rinunciato alla competizione da diversi mesi, saranno teoricamente presenti tutti i big principali di ogni specialità. In campo maschile è atteso il super scontro tra il più grande di tutti i tempi, Yuzuru Hanyu, e il principale outsider Nathan Chen, vincitore dell’ultima edizione, quella di Saitama. Saranno della partita inoltre il Vice Campione Olimpico Uno ...

nikizag7 : RT @mtvitalia: Paola Fraschini è ben sette volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle e ha portato il suo talento a #San… - val_noir82 : RT @mtvitalia: Paola Fraschini è ben sette volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle e ha portato il suo talento a #San… - mtvitalia : Paola Fraschini è ben sette volte campionessa mondiale di pattinaggio artistico a rotelle e ha portato il suo talen… - blumareblu2 : RT @BabboleoNews: #Sanremo2021. Il brano del duo #Colapesce e #Dimartino sarà accompagnato dalla coreografie 'a rotelle' di una genovese. S… - Bott93 : @Andreants__ Prendono altri punti se la ballerina è campionessa del mondo di pattinaggio artistico e ha lavorato per il cirque du Soleil? -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

OA Sport

Lo sport sta lentamente ripartendo, con mille precauzioni, e ilnon fa eccezione: dopo un lungo anno lontani dai palazzetti, sabato 6 e domenica 7 marzo iltargato Uisp riparte a Busto Arsizio. Uisp ha scelto proprio l'International Skating di Busto Arsizio, con il "suo" PalaCastiglioni, per l'organizzazione di una delle prime gare ...Paola Fraschini, che milita nella società sportiva Sturla di, è anche la prima atleta del mondo dela calcare il palco del Festival. In body fucsia, ha danzato ...Scopriamo la storia meravigliosa di Paola Fraschini, stella del pattinaggio a rotelle approdata sul palco di Sanremo 2021 ...La gara si è svolta a porte chiuse e nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza anti COVID19, una prima volta per organizzatori e atleti, impegnati in un complesso ritmo di triage, entrate e usc ...