Patrizia Pellegrino e il tumore: «Paura che possa ricapitarmi, ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Patrizia Pellegrino ha scoperto quasi per caso di avere un tumore maligno al rene, si è operata d’urgenza ed ora è finalmente è tornata a casa. Naturalmente, nonostante il buon esito dell’intervento, il timore non l’ha ancora abbandonata: “Ho Paura che possa ricapitarmi – ha spiegato – ho ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire”. Patrizia Pellegrino: LA Paura DOPO L’OPERAZIONE PER IL tumore Patrizia Pellegrino, dopo l’operazione per il tumore, vive momenti di ansia: “Ho una Paura pazzesca che possa ricapitarmi – ha spiegato in ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha scoperto quasi per caso di avere unmaligno al rene, si è operata d’urgenza ed ora è finalmente è tornata a casa. Naturalmente, nonostante il buon esito dell’intervento, il timore non l’ha ancora abbandonata: “Hoche– ha spiegato – hoper”.: LADOPO L’OPERAZIONE PER IL, dopo l’operazione per il, vive momenti di ansia: “Ho unapazzesca che– ha spiegato in ...

lachiavelacuoca : Patrizia Pellegrino avrà le notifiche attivate per le dirette della Queen #tzvip - lamescolanza : #PatriziaPellegrino operata d’urgenza per un tumore al rene: “Mi sveglio quattro volte per notte nel panico” - Il D… - Franc3sca1926 : Patrizia Pellegrino ti amo cazzo! ????????? #tzvip #sovip - sofialaserpe : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… - teresaxdxd : RT @gildazorzistan1: E anche Justine Mattera, Syria, Monica Leoffredi, Rita Dalla Chiesa, Fiordaliso, Marta Flavi, Patrizia Pellegrino, Mon… -