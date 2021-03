Passaporto vaccinale, la proposta europea per rilanciare il turismo: come funzionerà (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si chiamerà Digital Green Pass e fornirà tutte le informazioni sul “rapporto” tra un cittadino europeo ed il Sars-Cov-2: dirà se lo ha contratto, e quando, se è stato vaccinato, e con quante dosi. È il nuovo Passaporto vaccinale lo strumento di cui si sta parlando in queste ore e che potrebbe rappresentare la svolta, in vista dell’estate, per garantire una ripartenza alle attività turistiche e commerciali all’interno dei confini europei, in vista dell’estate. Mentre i vertici Ue cominciano a descrivere come si presenterà lo strumento, gli Stati membri si dividono tra entusiasmo e scetticismo: tra chi vede nel Passaporto vaccinale lo strumento fondamentale per un nuovo inizio e chi invece solleva dubbi per la tutela della privacy ed una possibile futura discriminazione per chi non si è potuto ancora ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si chiamerà Digital Green Pass e fornirà tutte le informazioni sul “rapporto” tra un cittadino europeo ed il Sars-Cov-2: dirà se lo ha contratto, e quando, se è stato vaccinato, e con quante dosi. È il nuovolo strumento di cui si sta parlando in queste ore e che potrebbe rappresentare la svolta, in vista dell’estate, per garantire una ripartenza alle attività turistiche e commerciali all’interno dei confini europei, in vista dell’estate. Mentre i vertici Ue cominciano a descriveresi presenterà lo strumento, gli Stati membri si dividono tra entusiasmo e scetticismo: tra chi vede nello strumento fondamentale per un nuovo inizio e chi invece solleva dubbi per la tutela della privacy ed una possibile futura discriminazione per chi non si è potuto ancora ...

