Partiti (e giornali) in sofferenza? E’ la prova che Draghi c’è e fa. L’Italia alle prese col Governo silenzioso (Di mercoledì 3 marzo 2021) La sofferenza dei Partiti conferma che Draghi sta operando bene. La loro è sofferenza silenziosa, come il decisionismo del Presidente del Consiglio, quasi si stessero allineando al costume della riservatezza. I giornali possono così sbizzarrirsi, attribuendo, a questo e quel politico, lamentele e plausi ma la verità è che Draghi “fa” senza annunciare né concordare, mentre, in passato, i governi “annunciavano” senza fare, dovendo concordare fino allo sfinimento e questo diffonde sconcerto. Due cose hanno attirato l’attenzione della stampa: il presunto NO di Draghi a diversi milioni di vaccini all’Africa e la rivendicazione del sottoGoverno Draghi di Politici alla Politica. Le illazioni che si potevano (o volevano?) innescare sono ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladeiconferma chesta operando bene. La loro èsilenziosa, come il decisionismo del Presidente del Consiglio, quasi si stessero allineando al costume della riservatezza. Ipossono così sbizzarrirsi, attribuendo, a questo e quel politico, lamentele e plausi ma la verità è che“fa” senza annunciare né concordare, mentre, in passato, i governi “annunciavano” senza fare, dovendo concordare fino allo sfinimento e questo diffonde sconcerto. Due cose hanno attirato l’attenzione della stampa: il presunto NO dia diversi milioni di vaccini all’Africa e la rivendicazione del sottodi Politici alla Politica. Le illazioni che si potevano (o volevano?) innescare sono ...

Un po' di idee su un nuovo partito. Per trasformare il mondo
Questa è una battaglia fondamentale anche per superare i partiti del capo che mettono il cognome ... di inventare giornali di massa e innovare la grafica dei manifesti, la propaganda. Nel III millennio ...

Arcuri scaricato da tutti adesso rischia il posto come capo di Invitalia
Da superpotente a supertrombato, la sorte già toccata a Conte e Casalino ora tocca a Domenico Arcuri. Trattato con i guanti da giornali, tv e partiti dell'ex maggioranza, liquidato in tre secondi come un incapace dagli stessi che assistevano muti alle sue conferenze stampa autocelebrative e ne assecondavano le ambizioni di ...

Questa è una battaglia fondamentale anche per superare idel capo che mettono il cognome ... di inventaredi massa e innovare la grafica dei manifesti, la propaganda. Nel III millennio ...Da superpotente a supertrombato, la sorte già toccata a Conte e Casalino ora tocca a Domenico Arcuri. Trattato con i guanti da, tv edell'ex maggioranza, liquidato in tre secondi come un incapace dagli stessi che assistevano muti alle sue conferenze stampa autocelebrative e ne assecondavano le ambizioni di ...Secondo i pm, «Farina vanta rapporti con personaggi noti, come Roberto De Santis, l’ex senatore Saverio Romano, soggetti per il tramite dei quali riesce ad avere contatti con pubblici amministratori c ...Fiorentina chiamata ad una partita tosta stasera per il turno infrasettimanale. Due partite in pochi giorni impongono a Cesare Prandelli delle riflessioni su chi mandare in campo: ...