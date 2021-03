Parte da Livorno la sfida per il titolo mondiale di dama

(Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - Una città,, divenuta negli anni una fucina di talenti di questo gioco, il ‘Maradona' dellacome maestro, e il sogno di alzare il trofeonegli Stati Uniti per ‘vendicare' il suo mentore. C'è tutto questo nella storia dell'astro nascente della damiera Matteo Bernini, livornese di 32 anni che a fine gennaio si è laureato campione nazionale diinglese per la seconda volta. Bernini, già trionfatore deltricolore nel 2019, si è ripetuto in questa edizione con uno score di 23 punti su 24 a disposizione, frutto di 11 vittorie e un pareggio. E adesso si allena per la finale, in programma a settembre a Tulsa, Oklahoma, contro il detentore del, il sudafricano Lubabalo Kondlo. L'obiettivo è ripetere le gesta del suo mentore ...

CgilProvLivorno : #Lavoratori #portuali #Intempo di #Livorno in #sciopero, Bellandi (#Nidil #Cgil): 'Da parte di #Alp comportamento i… - mignoloeprof : RT @Surikat40228719: @mignoloeprof Le muffe possono portare dei problemi alla salute ed è meglio eliminarle.A parte il deumidificatore le p… - Surikat40228719 : @mignoloeprof Le muffe possono portare dei problemi alla salute ed è meglio eliminarle.A parte il deumidificatore l… - TirrenoLivorno : Paura vicino a piazza Mazzini. Per fortuna il conducente del Suv nero, colpito nella parte posteriore, è rimasto il… - Jammasrl : #Mercato Livorno. La maggior parte dei giovani sa che il gioco d’azzardo è vietato, il 52% ha giocato almeno una vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Livorno

AGI - Agenzia Italia

dala sfida per il titolo mondiale di ...L'iniziativa vale per i posti riservati sulla grandelle partenze " in molti casi anche in ... Nel Porto di, inoltre, Moby controlla l'Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro ...AGI - Una città, Livorno, divenuta negli anni una fucina di talenti di questo gioco, il ‘Maradona' della dama come maestro, e il sogno di alzare il trofeo mondiale negli Stati Uniti per ‘vendicare' il ...Prima devono arrivare dieci nuovi mezzi per la raccolta. Saranno riorganizzati gli orari, anche con operatori di zona ...