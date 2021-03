Parma-Inter, le probabili formazione del posticipo della 25a giornata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il posticipo della 25a giornata mette di fronte Parma-Inter al Tardini. Ritorna Vidal nell’undici, Pellè convocato può partire anche titolare Allo stadio “Ennio Tardini” Parma-Inter si daranno battaglia in un testa-coda che vede super favorita la squadra di Antonio Conte. Partita mai banale quella tra gli emiliani e i nerazzurri, caratterizzata sempre da tanti gol e spettacolo. All’andata finì 2-2 con il Parma avanti di due lunghezze (doppietta Gervinho) raggiunto nei minuti di recupero da Perisic. QUI Parma – La squadra di D’Aversa è reduce da due pareggi consecutivi dove in entrambi i casi si è fatta rimontare da una situazione di doppio vantaggio. La vittoria manca ormai da 16 giornate e la situazione in classifica e sempre ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il25amette di fronteal Tardini. Ritorna Vidal nell’undici, Pellè convocato può partire anche titolare Allo stadio “Ennio Tardini”si daranno battaglia in un testa-coda che vede super favorita la squadra di Antonio Conte. Partita mai banale quella tra gli emiliani e i nerazzurri, caratterizzata sempre da tanti gol e spettacolo. All’andata finì 2-2 con ilavanti di due lunghezze (doppietta Gervinho) raggiunto nei minuti di recupero da Perisic. QUI– La squadra di D’Aversa è reduce da due pareggi consecutivi dove in entrambi i casi si è fatta rimontare da una situazione di doppio vantaggio. La vittoria manca ormai da 16 giornate e la situazione in classifica e sempre ...

