Parma, D'Aversa: 'Torino? Serve uguaglianza per tutti' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Parma - " Il Parma adesso è penultimo e non vince una partita da molto tempo, ed è difficile essere positivi, ma bisogna ricordare che in passato abbiamo messo in grande difficoltà l'Inter ". Con ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021)- " Iladesso è penultimo e non vince una partita da molto tempo, ed è difficile essere positivi, ma bisogna ricordare che in passato abbiamo messo in grande difficoltà l'Inter ". Con ...

Pall_Gonfiato : #DAversa in conferenza stampa - ItaSportPress : Parma, D'Aversa: 'Contro l'Inter serve prestazione da 120%' - - LALAZIOMIA : Parma, D’Aversa: “Situazione Lazio-Torino? Bisogna ragionare allo stesso modo per tutti” - laziopress : Parma, D’Aversa: “Situazione Lazio-Torino? Bisogna ragionare allo stesso modo per tutti” - internewsit : Parma-Inter, 27 convocati per D'Aversa: out Gervinho e Conti - -