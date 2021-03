Panettone World Cup, il pasticciere Salvatore Tortora porta Napoli in finale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il pasticciere Salvatore Tortora, napoletano, ha raggiunto la finale del Panettone World Cup. Salvatore Tortora, Maestro pasticciere di Marigliano, in provincia di Napoli, pastry chef di “Espresso Napoletano”, con il suo Panettone ha superato tutte le fasi di selezione e figura tra i sette pasticcieri che rappresenteranno l’Italia in occasione della finale della Coppa del Mondo di Panettone, in programma a Lugano (Svizzera), dal 5 al 7 novembre 2021, quando concorrerà anche con colleghi provenienti da Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Francia per aggiudicarsi lo scettro di N. 1 al mondo . La finale ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il, napoletano, ha raggiunto ladelCup., Maestrodi Marigliano, in provincia di, pastry chef di “Espresso Napoletano”, con il suoha superato tutte le fasi di selezione e figura tra i sette pasticcieri che rappresenteranno l’Italia in occasione delladella Coppa del Mondo di, in programma a Lugano (Svizzera), dal 5 al 7 novembre 2021, quando concorrerà anche con colleghi provenienti da Svizzera, Spagna, Stati Uniti, Francia per aggiudicarsi lo scettro di N. 1 al mondo . La...

