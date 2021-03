Pallanuoto, Champions League 2021: tutto facile per l’AN Brescia, 19-11 all’Hannover (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altra partita e altra vittoria per una super AN Brescia nella bolla di Budapest, dove si stanno disputando gli incontri validi per la fase preliminare della Champions League di Pallanuoto. La banda di Sandro Bovo resta in vetta al raggruppamento B, vincendo anche la sfida con i teutonici del Waspo Hannover per 19-11. tutto facile per la squadra lombarda che ha messo la freccia sin da inizio gara, sfruttando un tasso tecnico e fisico oggettivamente superiore. Qualche imperfezione a livello difensivo ha causato le tante reti subite, ma da sottolineare c’è anche il 4/4 dell’AN con l’uomo in più. Migliori marcatori Di Somma, Cannella e Vlachopoulos. Girone B (a Budapest) – 5a giornata Brescia-WASPO HANNOVER 19-11 (2-0, 6-5, 5-3, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Altra partita e altra vittoria per una super ANnella bolla di Budapest, dove si stanno disputando gli incontri validi per la fase preliminare delladi. La banda di Sandro Bovo resta in vetta al raggruppamento B, vincendo anche la sfida con i teutonici del Waspo Hannover per 19-11.per la squadra lombarda che ha messo la freccia sin da inizio gara, sfruttando un tasso tecnico e fisico oggettivamente superiore. Qualche imperfezione a livello difensivo ha causato le tante reti subite, ma da sottolineare c’è anche il 4/4 delcon l’uomo in più. Migliori marcatori Di Somma, Cannella e Vlachopoulos. Girone B (a Budapest) – 5a giornata-WASPO HANNOVER 19-11 (2-0, 6-5, 5-3, ...

