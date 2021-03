Pallanuoto, Champions League 2021: ottimo Marsiglia, ma la Pro Recco è superiore e vince 10-8 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nei giorni scorsi le fantastiche prove di forza con Olympiacos e Jug, oggi il ritmo è leggermente calato, ma la vittoria è arrivata ugualmente. La Pro Recco continua a macinare successi in quel di Ostia: nel Girone B preliminare della Champions League di Pallanuoto i liguri si impongono per 10-8 sui francesi del Marsiglia. La banda guidata dall’iberico Gabi Hernandez è riuscita a fare la differenza soprattutto nella prima fase, chiudendo la pratica già a metà gara con un parziale di 7-3. Da sottolineare in ogni caso la crescita della squadra transalpina, guidata dall’ex conoscenza italiana Crousillat (autore di un poker). Girone A (a Ostia) – 6a giornata Marsiglia-PRO Recco 8-10 (2-4, 1-3, 2-2, 3-1) Marsiglia: Lazovic, Cuckovic, Vanpeperstraete, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nei giorni scorsi le fantastiche prove di forza con Olympiacos e Jug, oggi il ritmo è leggermente calato, ma la vittoria è arrivata ugualmente. La Procontinua a macinare successi in quel di Ostia: nel Girone B preliminare delladii liguri si impongono per 10-8 sui francesi del. La banda guidata dall’iberico Gabi Hernandez è riuscita a fare la differenza soprattutto nella prima fase, chiudendo la pratica già a metà gara con un parziale di 7-3. Da sottolineare in ogni caso la crescita della squadra transalpina, guidata dall’ex conoscenza italiana Crousillat (autore di un poker). Girone A (a Ostia) – 6a giornata-PRO8-10 (2-4, 1-3, 2-2, 3-1): Lazovic, Cuckovic, Vanpeperstraete, ...

