Pallanuoto, Champions League 2021: Ortigia-Olympiacos 8-10. Aretusei ultimi nel Gruppo A (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arriva la terza sconfitta consecutiva dell’Ortigia nella Champions League 2021 di Pallanuoto: gli Aretusei lottano ma vengono battuti per 8-10 dagli ellenici dell’Olympiacos e scivolano così all’ultimo posto, sempre a quota 3, nel Gruppo A, ad una lunghezza dal quarto posto, condiviso da Spandau e Marsiglia, che vale l’accesso alla Final Eight. Nella bolla di Ostia, confermata quale sede della seconda tappa, i siracusani fanno gara pari con la quotata formazione ellenica per oltre metà gara, fino al 5-5 di inizio terzo quarto. Tre reti consecutive dell’Olympiacos, però, spaccano il match e l’Ortigia al massimo riesce a tornare a -2, fino al definitivo 8-10. TABELLINOOrtigia-Olympiacos ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Arriva la terza sconfitta consecutiva dell’nelladi: glilottano ma vengono battuti per 8-10 dagli ellenici dell’e scivolano così all’ultimo posto, sempre a quota 3, nelA, ad una lunghezza dal quarto posto, condiviso da Spandau e Marsiglia, che vale l’accesso alla Final Eight. Nella bolla di Ostia, confermata quale sede della seconda tappa, i siracusani fanno gara pari con la quotata formazione ellenica per oltre metà gara, fino al 5-5 di inizio terzo quarto. Tre reti consecutive dell’, però, spaccano il match e l’al massimo riesce a tornare a -2, fino al definitivo 8-10. TABELLINO...

