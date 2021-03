Palermo, calciatori come gli ultrà negli spogliatoi dopo aver battuto il Catania (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande bolgia rosanero dopo la vittoria nel derby con il Catania. Giocatori scatenati ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande bolgia rosanerola vittoria nel derby con il. Giocatori scatenati ITA Sport Press.

ItaSportPress : Palermo, calciatori come gli ultrà negli spogliatoi dopo aver battuto il Catania - - Aemme1984 : @VinErrico @CucchiRiccardo c'è il bonus di un rinvio,approvato da tutti i presidenti altrimenti vallo a spiegare a… - ILOVEPACALCIO : #Filippi lavora sull'atteggiamento. Ai calciatori del #Palermo chiede aggressività e pressing alto - Ale_Landolina : non vogliono guadagnare neanche 1 euro anche oggi ok, calciatori anche oggi non deve vincere 1 euro nessuno specialmente a palermo - ILOVEPACALCIO : #Palermo, due calciatori non recuperano ?? Salteranno la sfida contro la #Viterbese ? -