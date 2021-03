Pagelle Milan-Udinese 1-1 | Kessiè salva il Milan | pessimo Leao | Serie A News

calciomercatoit : ?? #MilanUdinese, #Kessie salva i rossoneri nel finale: le pagelle e il tabellino di CMIT - sportface2016 : #MilanUdinese: le PAGELLE e I VOTI del match di #SanSiro - lalasan78 : Le #pagelle di #MilanUdinese 1-1: Ma quale Scudetto??? - PianetaMilan : #Pagelle #MilanUdinese 1-1: #Kessie salva il @acmilan, pessimo @RafaeLeao7 | @SerieA #News - #Calcio #SerieA… - SPress24 : Milan-Udinese 1-1, passo falso dei rossoneri . Le pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:...Classifiche e risultati Serie A Ledi Sassuolo - Napoli 3 - 3: Manolas senza senso UN ORA ... classifiche e risultati gironi La moviola LIVE di- Udinese 18' Proteste dele di ...Reduce dalla vittoria dell'Olimpico contro la Roma, il Milan cerca conferme nel turno casalingo contro l'Udinese, nel tentativo di accorciare le distanze in classifica dall'Inter, impegnati nel postic ...Ecco le pagelle del Milan dopo il pareggio interno contro l'Udinese valido per la 23esima giornata della Serie A ...