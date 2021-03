Pagelle Benevento Verona: Faraoni è ovunque, Foulon da incubo VOTI (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Benevento Verona Le Pagelle dei protagonisti del match tra Benevento e Verona, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Faraoni FLOP: Foulon VOTI Benevento: Montipò 5,5; Depaoli 5 (46? Improta 5,5), Glik 5, Caldirola 5, Letizia s.v. (10? Foulon 4, 46? Tuia 5,5); Hetemaj 5, Schiattarella 5,5, Ionita 5; Insigne 6 (55? Viola 5,5), Sau 5, Lapadula 5 (75? Gaich 5,5). Verona: Silvestri 6; Ceccherini 6 (78? Lovato), Gunter 6, Magnani 6 (83? Dawidowicz s.v.); Faraoni 7,5, Tameze 6 (65? Sturaro 6), Veloso 6,5, Lazovic 6,5; Barak ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:: Montipò 5,5; Depaoli 5 (46? Improta 5,5), Glik 5, Caldirola 5, Letizia s.v. (10?4, 46? Tuia 5,5); Hetemaj 5, Schiattarella 5,5, Ionita 5; Insigne 6 (55? Viola 5,5), Sau 5, Lapadula 5 (75? Gaich 5,5).: Silvestri 6; Ceccherini 6 (78? Lovato), Gunter 6, Magnani 6 (83? Dawidowicz s.v.);7,5, Tameze 6 (65? Sturaro 6), Veloso 6,5, Lazovic 6,5; Barak ...

