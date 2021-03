Padova, sposati da 64 anni si ammalano di Covid. Per loro una "matrimoniale" in ospedale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un bacio, un abbraccio, l’applauso degli operatori sanitari e in regalo una barchetta di peluche con su scritto “Love boat”, il battello dell’amore. “Piango dalla contentezza”, dice Lea che... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un bacio, un abbraccio, l’applauso degli operatori sanitari e in regalo una barchetta di peluche con su scritto “Love boat”, il battello dell’amore. “Piango dalla contentezza”, dice Lea che...

