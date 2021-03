Otto persone accoltellate in Svezia, si sospetta terrorismo. La Polizia: "Feriti gravi" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda, in Svezia, da una persona che è stata successivamente neutralizzata dalla Polizia. Le forze dell’ordine trattano l’accaduto come un sospetto attacco terroristico. La portavoce della Polizia, Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali, ha riferito che alcuni Feriti sono gravi. L’autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda, in, da una persona che è stata successivamente neutralizzata dalla. Le forze dell’ordine trattano l’accaduto come un sospetto attacco terroristico. La portavoce della, Angelica Israelsson Silfver, secondo quanto riportano i media locali, ha riferito che alcunisono. L’autore del gesto, un uomo intorno ai venti anni, è stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale.

TgLa7 : ??#Svezia: Otto persone sono rimaste ferite a colpi di coltello a Vetlanda. La Polizia non esclude un attacco #terroristico - Agenzia_Ansa : Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - MediasetTgcom24 : Svezia, otto persone accoltellate a Vetlanda: 'E' atto terroristico' #svezia - Alessan67153720 : RT @Agenzia_Ansa: Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA - dan_ceres : RT @Agenzia_Ansa: Otto persone sono state accoltellate e ferite a Vetlanda, in Svezia, per la polizia 'è attacco terroristico' #ANSA -