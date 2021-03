Ostia | Rossa | il 7 marzo al pontile assemblea pubblica su genere e lavoro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – In vista dello sciopero transfemminsta proclamato per l’8, la Rete Operativa di Solidarieta’ e Mutuo Soccorso Acilia-lancia un sit-in conper domenica 7alle ore 11 in piazza dei Ravennati, “per rivendicare la nostra presenza nel mondo del, parlare dei nostri diritti e condividere le nostre esperienze, affinche’ l* lavorator*, studentess* o disoccupat*, possano rivendicare la propria esistenza e i propri diritti”. Il presidio fa parte del calendario di iniziative promosse da Non Una Di Meno-ROMA verso la Giornata internazionale della donna, la seconda in epoca di Covid-19. “Le donne hanno sempre lavorato, e di pari passo le nostre identita’ di lavoratrici sono state cancellate dalla storia- scrivono su Facebook le organizzatrici- ...

broderofdeworld : @nista192sette @Riccardiologo cazzo fate più cagare della Stella Rossa...non servite ad un cazzo... andate a scopare il mare di Ostia - Min0taur0_ : Bisogna metterla rossa Ostia -

Clicca e condividi l'articoloLa preoccupazione dei Sindaci è molto alta ed è condivisa anche dai Primi Cittadini delle zone meno colpite del territorio, e per questo occorre intervenire con urgenza BO ...Il sostituto Procuratore Francesco Minisci indaga su cosa è avvenuto nel parco della Madonnetta. Dopo le rivelazioni di Repubblica (VIDEO) la mamma di ...