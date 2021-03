Ospedali sotto stress. Il virus corre, le regioni cambiano colore (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia è fra i cinque paesi al mondo che, la scorsa settimana, hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Coronavirus, come indica il report dell’Organizzazione mondiale della sanità. La classifica si apre con Stati uniti (472.904 nuovi casi, meno 2% rispetto alla settimana precedente) quindi Brasile (373.954 nuovi casi, più 18%), Francia (149.959 nuovi casi, più 14%), Italia (112.029 nuovi casi, più 32%) e India (105.080 nuovi casi, più 21%). Ieri gli italiani a cui è stato diagnosticato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia è fra i cinque paesi al mondo che, la scorsa settimana, hanno registrato il maggior numero di nuovi casi di Corona, come indica il report dell’Organizzazione mondiale della sanità. La classifica si apre con Stati uniti (472.904 nuovi casi, meno 2% rispetto alla settimana precedente) quindi Brasile (373.954 nuovi casi, più 18%), Francia (149.959 nuovi casi, più 14%), Italia (112.029 nuovi casi, più 32%) e India (105.080 nuovi casi, più 21%). Ieri gli italiani a cui è stato diagnosticato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

