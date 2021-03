Orban lascia il Ppe. La Lega alla porta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Messo alla porta. Viktor Orban esce dal Ppe. Il gruppo parlamentare dei Popolari europei a Bruxelles si è riunito questa mattina ed ha approvato la modifica del regolamento che permette di sospendere un partito membro. La votazione è passata con una maggioranza schiacciante: 148 sì, 28 no e 4 astenuti. Un risultato ancora più netto di quello che si profilava alla vigilia, quando durante la riunione della presidenza tutti i vicepresidenti del Ppe si erano espressi a favore. Fra i contrari, oltre agli ungheresi del partito di Orban Fidesz, anche gli sloveni del partito del premier Janez Jansa. Approvata la modifica, da ora in poi sarà sufficiente una maggioranza semplice per sospendere dal partito gli ungheresi di Fidesz. Ma non ce ne sarà bisogno. Il premier ungherese ha già avvisato questa mattina i ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Messo. Viktoresce dal Ppe. Il gruppo parlamentare dei Popolari europei a Bruxelles si è riunito questa mattina ed ha approvato la modifica del regolamento che permette di sospendere un partito membro. La votazione è passata con una maggioranza schiacciante: 148 sì, 28 no e 4 astenuti. Un risultato ancora più netto di quello che si profilavavigilia, quando durante la riunione della presidenza tutti i vicepresidenti del Ppe si erano espressi a favore. Fra i contrari, oltre agli ungheresi del partito diFidesz, anche gli sloveni del partito del premier Janez Jansa. Approvata la modifica, da ora in poi sarà sufficiente una maggioranza semplice per sospendere dal partito gli ungheresi di Fidesz. Ma non ce ne sarà bisogno. Il premier ungherese ha già avvisato questa mattina i ...

