Omicidio Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Svolta nelle indagini sull'Omicidio di Ilenia Fabbri a Faenza. La polizia di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, indagati in concorso per l'Omicidio aggravato della donna, avvenuto lo scorso 6 febbraio. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio centrale operativo di Roma, ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell'ex marito e di un suo conoscente, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell'Omicidio. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l'uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Svolta nelle indagini sull'di. La polizia di Ravenna nel corso della notte ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, indagati in concorso per l'aggravato della donna, avvenuto lo scorso 6 febbraio. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Ravenna e svolta dai poliziotti della squadra mobile di Ravenna e del Servizio centrale operativo di Roma, ha permesso di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell'exe di un suo, ritenuti rispettivamente mandante ed esecutore materiale dell'. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l'uomo provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese ...

poliziadistato : #3marzo Omicidio #IleniaFabbri, #Squadramobile Ravenna e #Sco indagano 2 uomini. Sono ex marito e un suo conoscent… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Faenza, svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l'ex marito e un suo conoscente: Il movente del delitto sarebbe da… - TV7Benevento : Omicidio Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente... - leoberthi : RT @Adnkronos: Omicidio #Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente - Adnkronos : Omicidio #Faenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente -