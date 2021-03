Olimpiadi Tokyo, verso elezione 12 donne nel comitato direttivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si preannuncia un comitato direttivo per le Olimpiadi di Tokyo 2020 all’insegna della presenza femminile. Come riportano alcuni media giapponesi, infatti, l’intenzione della nuova presidente del comitato organizzatore, Seiko Hashimoto, sarebbe quella di aumentare le quote rose del 42 per cento. Al momento sono soltanto 7 le donne, su 34 membri totali del Board, ma se il piano andrà in porto il numero potrebbe salire a 19 (di cui 12 nel comitato direttivo). Ancora incerti i nomi delle partecipanti ma, secondo le prime indiscrezioni, tra queste potrebbe esserci anche Naoko Takahashi, vincitrice della maratona di Sidney 2000. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si preannuncia unper ledi2020 all’insegna della presenza femminile. Come riportano alcuni media giapponesi, infatti, l’intenzione della nuova presidente delorganizzatore, Seiko Hashimoto, sarebbe quella di aumentare le quote rose del 42 per cento. Al momento sono soltanto 7 le, su 34 membri totali del Board, ma se il piano andrà in porto il numero potrebbe salire a 19 (di cui 12 nel). Ancora incerti i nomi delle partecipanti ma, secondo le prime indiscrezioni, tra queste potrebbe esserci anche Naoko Takahashi, vincitrice della maratona di Sidney 2000. SportFace.

