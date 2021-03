Olimpiadi Milano Cortina 2026, si va verso la riapertura della pista “Eugenio Monti”: via allo studio di fattibilità (Di mercoledì 3 marzo 2021) Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e la pista Eugenio Monti possono fondersi? L’obiettivo è questo. La Regione Veneto ha accelerato i tempi per dare il via allo studio di fattibilità per riqualificare il budello di Cortina, dedicato al mitico bobbista italiano, che si vorrebbe diventasse teatro delle sfide a Cinque Cerchi di bob, slittino e skeleton. Nello stesso tempo l’intenzione è quella di impegnare, come rivela il Gazzettino, 85 milioni di euro per tale operazione. Nella giornata di ieri, la giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Cortina per delineare il quadro. “Dallo studio di fattibilità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)Invernali die lapossono fondersi? L’obiettivo è questo. La Regione Veneto ha accelerato i tempi per dare il viadiper riqualificare il budello di, dedicato al mitico bobbista italiano, che si vorrebbe diventasse teatro delle sfide a Cinque Cerchi di bob, slittino e skeleton. Nello stesso tempo l’intenzione è quella di impegnare, come rivela il Gazzettino, 85 milioni di euro per tale operazione. Nella giornata di ieri, la giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune diper delineare il quadro. “Ddi...

dolomiti_it : A Sanremo, nell'ultima serata finale del Festival, Federica Pellegrini e Alberto Tomba sveleranno i possibili loghi… - GianniVaretto : RT @milanocortina26: Milano Cortina 2026 prende il via alla finale di #Sanremo2021 I nostri primi due Ambassador, Alberto Tomba e @mafal… - Wally_84 : RT @milanocortina26: Milano Cortina 2026 prende il via alla finale di #Sanremo2021 I nostri primi due Ambassador, Alberto Tomba e @mafal… - mafaldina88 : RT @milanocortina26: Milano Cortina 2026 prende il via alla finale di #Sanremo2021 I nostri primi due Ambassador, Alberto Tomba e @mafal… - BastaKate : RT @milanocortina26: Milano Cortina 2026 prende il via alla finale di #Sanremo2021 I nostri primi due Ambassador, Alberto Tomba e @mafal… -