Olanda | ordigno esploso vicino laboratorio analisi Covid

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Una undiper il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, in. Lo rende noto la polizia olandese su Twitter, spiegando che la deflagrazione è avvenuta alle 6 e 55 di questa mattina e ha infranto i vetri delle finestre del centro medico, ma non ha causato feriti o vittime. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto e ha isolato la zona. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Olanda, ordigno esplode vicino a centro screening Covid: nessun ferito #olanda - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Olanda, ordigno esplode vicino a centro screening Covid: nessun ferito #olanda - Marco49340465 : RT @MediasetTgcom24: Olanda, ordigno esplode vicino a centro screening Covid: nessun ferito #olanda - Indira813 : RT @MediasetTgcom24: Olanda, ordigno esplode vicino a centro screening Covid: nessun ferito #olanda - Radio1Rai : ??In #Olanda, a #Bovenkarpsel, esplosione di un ordigno vicino a un centro di screening anti Covid. Distrutte alcune… -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda ordigno

La Nuova Sardegna

E' accaduto a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam Unè esploso vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, in. Lo rende noto la polizia olandese su Twitter, spiegando che la ...Unè esploso nei pressi di un centro di screening anti - Covid a Bovenkarspel, nell'settentrionale. 'Non ci sono feriti, ma alcune finestre sono state distrutte. Il perimetro è stato ...Un ordigno è esploso vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, in Olanda. Lo rende noto la polizia olandese su Twitter, spiegando che la defl ...(ANSA-) – L’AIA, 03 MAR – Un ordigno è esploso questa mattina vicino a un centro di screening anti Covid a Bovenkarpsel, nell’Olanda settentrionale: lo ha reso noto la polizia aggiungendo che non si s ...