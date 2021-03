Olanda | esplosione contro il laboratorio analisi per il coronavirus | ' Non è un incidente'

SkyTG24 : Olanda, esplosione vicino laboratorio analisi tamponi - stefanoa99 : Esplosione a centro di test Covid vicino Amsterdam. La polizia: 'Un attacco deliberato' - leggoit : Olanda, esplosione contro il laboratorio analisi per il coronavirus. La polizia: «Non è un incidente» - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Olanda, esplosione contro il laboratorio analisi per il coronavirus. La polizia: «Non è un incidente» - saluti37 : #Olanda, esplosione contro il laboratorio analisi per il #coronavirus. La polizia: «Non è un incidente» -

Ultime Notizie dalla rete : Olanda esplosione

Opera dei negazionisti e dei fascisti che li sostengono. La prova non c'è ma il forte sospetto. L'di un ordigno vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, non è stata un incidente, ma un attacco deliberato. Lo ha detto alla radio ...Inle misure anti Covid hanno provocato un'ondata di proteste molto accese (saccheggi, roghi, vetrine spaccate e altri danneggiamenti). A fine gennaio ci sono stati 200 arresti in tutti i ...Stamattina c'è stato un attentato contro un laboratorio analisi per il coronavirus in Olanda. È stato fatto esplodere una bomba vicino al laboratorio che si trova ...Secondo la polizia l’esplosione di un ordigno vicino a un laboratorio di analisi per il coronavirus a Bovenkarspel, cittadina a nord di Amsterdam, non è stata un incidente, ma un attacco deliberato.