Officine Creative Market shopping e solidarietà nella Coffee House di Palazzo Colonna il 6 e 7 marzo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tra le imperdibili iniziative modaCapitale per il prossimo week end c’è sicuramente quella firmata. Sabato 6 e domenica 72021 dalle 11,00 alle 19,30 ladiaprirà straordinariamente le porte per il mercatino chic. Lux Area Center sceglie nuovamente la dimora settecentesca situata in Piazza SS. Apostoli 67, a pochi passi dalla centralissima Piazza Venezia. La prestigiosa location ospiterà una ventina di artigiani provenienti da ogni parte d’Italia. Sarà possibile acquistare articoli di selezionati creativi di alto artigianato in un contesto davvero unico ed esclusivo. La struttura sarà straordinariamente aperta al pubblico con accesso gratuito per l’occasione, in totale ...