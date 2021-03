Offerte Iliad: tutte le promo a partire da 4.99 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Signore e signori, ancor una volta ci occupiamo delle Offerte low cost del momento, al centro dell’articolo di oggi ci sono le Offerte Iliad e di tutte le proposte del gestore che finora ha mantenuto le promesse e che non impone discriminazioni di provenienza. Siete curiosi di scoprirle? Cominciamo! Il nostro viaggio alla scoperta delle Offerte Iliad comincia dalle tariffe low-cost con un ordine di prezzo crescente. Iniziamo con Iliad Voce che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 Mega di traffico dati fino in 4G, al costo di 4,99 euro al mese. La seconda promo attivabile è la Iliad Giga 40 al prezzo di 6,99 euro al mese, che offre mensilmente minuti illimitati verso ... Leggi su promotelefoniche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Signore e signori, ancor una volta ci occupiamo dellelow cost del momento, al centro dell’articolo di oggi ci sono lee dile proposte del gestore che finora ha mantenuto le promesse e che non impone discriminazioni di provenienza. Siete curiosi di scoprirle? Cominciamo! Il nostro viaggio alla scoperta dellecomincia dalle tariffe low-cost con un ordine di prezzo crescente. Iniziamo conVoce che include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 40 Mega di traffico dati fino in 4G, al costo di 4,99 euro al mese. La secondaattivabile è laGiga 40 al prezzo di 6,99 euro al mese, che offre mensilmente minuti illimitati verso ...

Gazzetta5G : RT @Cor_Com: #5G, le offerte in Italia sono convenienti? Quanto costa navigare ad altissima velocità? Tim, Vodafone, WinTre, Iliad e Fastwe… - Roberto32855588 : RT @Cor_Com: #5G, le offerte in Italia sono convenienti? Quanto costa navigare ad altissima velocità? Tim, Vodafone, WinTre, Iliad e Fastwe… - Cor_Com : #5G, le offerte in Italia sono convenienti? Quanto costa navigare ad altissima velocità? Tim, Vodafone, WinTre, Ili… - HWSWReview : Iliad offerta flash: 100GB in 5G a soli 9.99€ al mese, via - AcinoDuva : Iliad offerta flash: 100GB in 5G a soli 9.99€ al mese -