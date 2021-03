Nuovo DPCM | scuole chiuse in zona rossa | le nuove regole valide fino a Pasqua

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilè stato ufficializzato ed è il primo del Governo Draghi. Restanole principali restrizioni già introdotte dal Governo di Conte a partire dallo spostamento tra regioni ma ciò che interessa maggiormente sono lerestrizioni sulla scuola, tema da sempre particolarmente caldo. Potranno gli alunni continuare con la didattica in presenza? E per i più piccoli, ovvero i bimbi di scuola dell’infanzia e elementari, sarà ancora garantita la possibilità di frequentare? Oppure tutti dovranno tornare alla DAD che nella prima fase della pandemia ha creato notevoli disagi ai genitori, costretti a stare a casa per assistere i figli? Tante le novità al riguardo, con il Governo Draghi che dettasulla scuola. Ecco le principali novità contenuto nel ...

Ilprovvedimento firmato da Draghi conferma la divisione dell'Italia a colori, scuole chiuse nelle zone rosse e in quelle con un'alta incidenza di casi. Restano le limitazioni agli spostamenti tra ...Martedì sera i Ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza hanno illustrato in conferenza stampa le nuove misure delsull'emergenza epidemiologica da Covid - 19, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Pubblichiamo qui sotto il testo del provvedimento e gli allegati Per tutte le informazioni, i servizi, la ...Genova - Le varianti del coronavirus dettano la politica delle chiusure anche a Mario Draghi, con le zone arancioni, rosse e arancione rafforzato che sembrano mangiarsi inesorabilmente l'Italia gialla ...L'assessore ligure all'istruzione: "Si tratta di un passaggio importante, che di fatto ricalca quello che nella nostra regione è stato applicato per esempio nei distretti sociosanitari di Sanremo e Ve ...