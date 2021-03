Nuovo DPCM, Priorità alla Scuola si mobilità contro gli istituti chiusi: manifestazione il 26 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) A sei mesi di distanza dalla grande manifestazione di Roma (26 settembre 2020), il Comitato Priorità alla Scuola lancia una nuova grande mobilitazione nazionale per il 26 marzo 2021, in concomitanza con lo sciopero indetto dai COBAS, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) A sei mesi di distanza dgrandedi Roma (26 settembre 2020), il Comitatolancia una nuova grande mobilitazione nazionale per il 262021, in concomitanza con lo sciopero indetto dai COBAS, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari). L'articolo .

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, dove chiuderanno le scuole? L'analisi di YouTrend #ANSA - michelerizzi3 : RT @maxdantoni: Qualcuno mi sa dire le differenza introdotte dal nuovo DPCM? Non sto ironizzando, dico sul serio: ci sono dei cambiamenti d… - skuolanet : Università: cosa cambia in zona gialla e arancione? ?? ?? -