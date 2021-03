Nuovo Dpcm Draghi cambia passo, avanti la squadra: «La situazione è grave e complicata» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nuovo Dpcm Draghi – Mercoledì 3 marzo 2021. Eravamo abituati a delle brevi dirette in tarda serata. Draghi cambia registro: per la prima volta, in questo annus horribilis di pandemia, non è stato il presidente del Consiglio a presentare agli italiani il primo Dpcm con le nuove restrizioni. A differenza di Giuseppe Conte, l’ex dirigente della Bce, ha preferito “fare un passo indietro con l’intenzione di compierne uno avanti”, come scrive “Il Corriere della sera”. Davanti alle telecamere infatti il premier ha inviato Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Come a dire: “si lavora bene” o «C’è grande spirito di squadra». Retroscena arrivato dalla portavoce Paola Ansuini, che ai cronisti ha rimarcato questo segnale di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)– Mercoledì 3 marzo 2021. Eravamo abituati a delle brevi dirette in tarda serata.registro: per la prima volta, in questo annus horribilis di pandemia, non è stato il presidente del Consiglio a presentare agli italiani il primocon le nuove restrizioni. A differenza di Giuseppe Conte, l’ex dirigente della Bce, ha preferito “fare unindietro con l’intenzione di compierne uno”, come scrive “Il Corriere della sera”. Dalle telecamere infatti il premier ha inviato Roberto Speranza e Mariastella Gelmini. Come a dire: “si lavora bene” o «C’è grande spirito di». Retroscena arrivato dalla portavoce Paola Ansuini, che ai cronisti ha rimarcato questo segnale di ...

