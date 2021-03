Nuovo Dpcm, dal 6 marzo le regole valide fino a Pasqua (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Nuovo Dpcm di marzo che entrerà in vigore lunedì 6 è stato firmato dal premier Mario Draghi. Le misure saranno valide per un mese, fino a dopo Pasqua. Non cambiano i nodi centrali rispetto alle precedenti regole per evitare il contagio da Covid: obbligo della mascherina, distanziamento, divieto di assembramento e regioni suddivise per colore in base ai contagi. Maggiori strette però saranno applicate nelle zone rosse in cui ci sarà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, primarie e asili comprese. Mentre la mobilità tra regioni è ancora sospesa fino al 27 marzo. Nuovo Dpcm, dal 6 marzo ecco cosa cambia: Il primo Dpcm dell’era Draghi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildiche entrerà in vigore lunedì 6 è stato firmato dal premier Mario Draghi. Le misure sarannoper un mese,a dopo. Non cambiano i nodi centrali rispetto alle precedentiper evitare il contagio da Covid: obbligo della mascherina, distanziamento, divieto di assembramento e regioni suddivise per colore in base ai contagi. Maggiori strette però saranno applicate nelle zone rosse in cui ci sarà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, primarie e asili comprese. Mentre la mobilità tra regioni è ancora sospesaal 27, dal 6ecco cosa cambia: Il primodell’era Draghi ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - Agenzia_Ansa : Nuovo #Dpcm, dove chiuderanno le scuole? L'analisi di YouTrend #ANSA - Frankcapoccia3 : RT @Cartabellotta: Impianto conservativo nuovo #DPCM non coerente con risalita curve, rapida diffusione #varianti e carenza #vaccini Dov'è… - FNPCISLSicilia : RT @FnpCisl: ??Nuovo #DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2020. È confermato fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostar… -